Минск, 10 августа. В Карелии ведутся поиски пропавших белорусских байдарочников

"По информации МВД по Республике Карелия, в связи с пропажей трех граждан Беларуси в районе реки Шуя ведутся розыскные мероприятия", — сообщает посольство Беларуси в России на своей странице в "Фейсбуке".

"Отделение посольства Беларуси в Санкт-Петербурге находится в контакте с правоохранительными органами России по данному вопросу", — отмечает диппредставительство.

В пресс-службе МВД по Республике Карелия подробностей происшествия БелаПАН не сообщили, предложив прислать соответствующий запрос.

