Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина отпущена на свободу

Минск, 10 августа. Главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина отпущена на свободу вечером 10 августа.

Левшину задержали 9 августа. Она, как и корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, является подозреваемой по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 349 УК) — так называемому делу БелТА.



10 августа Левшину допрашивали в Следственном комитете в течение двух часов, она продолжает оставаться в статусе подозреваемой и дала подписку о неразглашении.



По словам Ирины Левшиной, к ней корректно относились в изоляторах временного содержания Фрунзенского РУВД и на Окрестина, где она содержалась. Жалоб на условия содержания у нее нет.



"Как мне сказали, меня поместили в лучшую женскую камеру с привилегированной койкой. По отношению персонала на всех уровнях правоохранительных органов мне показалось, что они понимают всю абсурдность происходящего", — отметила Левшина.



Вечером 9 августа были отпущены на свободу сотрудники портала tut.by , в том числе главный редактор Марина Золотова, и газеты "Белорусы и рынок".



Помимо Ирины Левшиной 10 августа был освобожден корреспондент "Немецкой волны" Павел Быковский (задержанный 8 августа).



Утром 7 августа Следственный комитет распространил информацию, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



В редакциях прошли многочасовые обыски. Многие редакторы и журналисты были допрошены и задержаны на разные сроки, некоторые — на несколько суток. В БелаПАН изъято шесть системных блоков компьютеров.



Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.