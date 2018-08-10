10.08.2018 20:24 Политика, Экономика
Лукашенко: У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски
Минск, 10 августа. Александр Лукашенко, посещая 10 августа "Гомсельмаш", упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.
"Я хочу сохранить "Гомсельмаш", понимаете? У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. Публично об этом говорю. Они просто не хотят видеть… Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — заявил Лукашенко. Сюжет об этом показан в выпуске новостей телеканала СТВ.
"Они упрекают американцев и Запад, что они такие-сякие, "неконкурентное преимущество" — цитирую премьера России — создают. А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем и живем", — подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что против продажи ОАО "Гомсельмаш". "Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", — сказал он.
Лукашенко заявил, что знает, к чему может привести подобная приватизация. "Ростсельмаш" давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок", — подчеркнул глава государства.
"Один выход — качество. Тогда никто российскую технику покупать не будет, потому что это комбайн не российский, там уже импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пусть даже по нашей цене там свой, но на запчастях и обслуживании разденут крестьянина. Мы этого делать не должны и не будем. Крестьянина российского в том числе. И этим мы можем превзойти их. Это наше конкурентное преимущество: качество, честность, порядочность в отношении к покупателю", — отметил он.
23 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Лукашенко по инициативе российской стороны. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что главы государств среди прочего обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились "продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия".
Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Встреча глав государств, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи, отметила пресс-служба белорусского президента.
Отдельное внимание в разговоре Путин и Лукашенко уделили продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами — членами ЕАЭС, обсудив также ряд организационных вопросов с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.
"Они упрекают американцев и Запад, что они такие-сякие, "неконкурентное преимущество" — цитирую премьера России — создают. А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем и живем", — подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что против продажи ОАО "Гомсельмаш". "Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", — сказал он.
Лукашенко заявил, что знает, к чему может привести подобная приватизация. "Ростсельмаш" давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок", — подчеркнул глава государства.
"Один выход — качество. Тогда никто российскую технику покупать не будет, потому что это комбайн не российский, там уже импортный комбайн. Но они за эти деньги, как мы, жить не будут. Они продадут комбайн, пусть даже по нашей цене там свой, но на запчастях и обслуживании разденут крестьянина. Мы этого делать не должны и не будем. Крестьянина российского в том числе. И этим мы можем превзойти их. Это наше конкурентное преимущество: качество, честность, порядочность в отношении к покупателю", — отметил он.
23 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Лукашенко по инициативе российской стороны. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что главы государств среди прочего обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились "продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия".
Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Встреча глав государств, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи, отметила пресс-служба белорусского президента.
Отдельное внимание в разговоре Путин и Лукашенко уделили продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами — членами ЕАЭС, обсудив также ряд организационных вопросов с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.