14.08.2018 13:28 Экономика, Политика
Лукашенко отправил в отставку министров промышленности и архитектуры и строительства
Минск, 14 августа. Министры промышленности Виталий Вовк, а также архитектуры и строительства Анатолий Черный лишились должностей после совещания у Александра Лукашенко в Оршанском районе Витебской области 14 августа.
Как сообщает телеканал ОНТ, Лукашенко на совещании поручил внести предложения по заменам в правительстве.
Анатолий Черный возглавлял Минстройархитектуры около пяти лет. Он был назначен на эту должность 15 октября 2013 года. Виталий Вовк возглавлял Минпром с 27 декабря 2014 года.
Как сообщалось, сегодня официальный лидер упрекнул чиновников в невыполнении его поручений по развитию Оршанского района. "Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения. Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Анатолий Черный возглавлял Минстройархитектуры около пяти лет. Он был назначен на эту должность 15 октября 2013 года. Виталий Вовк возглавлял Минпром с 27 декабря 2014 года.
Как сообщалось, сегодня официальный лидер упрекнул чиновников в невыполнении его поручений по развитию Оршанского района. "Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения. Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.