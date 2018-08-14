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Дата распечатки: 14.08.2018 15:07
 
14.08.2018 13:28 Экономика, Политика

Лукашенко отправил в отставку министров промышленности и архитектуры и строительства

Минск, 14 августа. Министры промышленности Виталий Вовк, а также архитектуры и строительства Анатолий Черный лишились должностей после совещания у Александра Лукашенко в Оршанском районе Витебской области 14 августа.
Как сообщает телеканал ОНТ, Лукашенко на совещании поручил внести предложения по заменам в правительстве.

Анатолий Черный возглавлял Минстройархитектуры около пяти лет. Он был назначен на эту должность 15 октября 2013 года. Виталий Вовк возглавлял Минпром с 27 декабря 2014 года.

Как сообщалось, сегодня официальный лидер упрекнул чиновников в невыполнении его поручений по развитию Оршанского района. "Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения. Почему провалены и не выполнены поручения президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Алексей Александров, БелаПАН.

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