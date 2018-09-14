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Дата распечатки: 14.09.2018 10:13
 
14.09.2018 08:28 Экономика, Финансы

Государство купит пакет акций ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация"

Минск, 14 сентября. Совет министров поручил Министерству финансов в 2018 году внести 5 млн 506 рублей в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". Это предусмотрено постановлением правительства от 12 сентября 2018 года № 661.

Как сообщает пресс-служба правительства, указанная сумма из республиканского централизованного инновационного фонда будет направлена для приобретения Республикой Беларусь 714.358 акций ЗАО в период проведения закрытой подписки.

Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия необходимо обеспечить принятие в собственность Республики Беларусь акций, эмитированных в связи с увеличением уставного фонда ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" в соответствии с настоящим постановлением.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, БНБК возглавляет Даниил Урицкий, который, по утверждению властей Кыргызстана, является беглым премьер-министром страны Данияром Усеновым. На родине он приговорен к пожизненному заключению. 27 июля в беседе с корреспондентом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by бизнесмен отрицал, что ранее был Усеновым. 28 июля МИД Кыргызстана передал главе белорусской дипмиссии в Бишкеке ноту протеста в связи с нахождением и деятельностью Усенова на территории Беларуси.
Андрей Середа, БелаПАН.

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