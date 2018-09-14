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Дата распечатки: 14.09.2018 13:32
 
14.09.2018 11:41 Политика

Левопатриотические силы Беларуси обратились к Лукашенко и Путину по вопросу присоединения ДНР и ЛНР к Союзному государству

Минск, 14 сентября. Левопатриотические силы Беларуси призвали Александра Лукашенко и Владимира Путина принять в состав Союзного государства самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующее обращение подготовил координационный совет левопатриотических сил Беларуси "Единство", сообщает сайт "Материк".

Данное обращение поддержали участники вечера памяти Александра Захарченко (погибший 31 августа глава ДНР. — БелаПАН.), который прошел в Минске. При этом не уточняется, где проходила встреча и сколько человек приняли в ней участие. Среди участников встречи были представитель Института стран СНГ (российский аналитический центр, связанный с российскими властями. — БелаПАН.) Николай Сергеев, председатель республиканского совета "Движения за демократию, социальный прогресс и справедливость" Валерий Драко, секретарь координационный совет левопатриотических сил Беларуси "Единство" Генрих Симановский.

Глав Беларуси и России призывают, "основываясь на нормах международного права", обеспечить признание ДНР И ЛНР, а также инициировать процесс присоединения самопровозглашенных республик к Союзному государству.

"Этот процесс должен стать катализатором дальнейшей интеграции бывших советских республик, что будет способствовать их экономическому развитию и мирному сосуществованию, — говорится в обращении. — Исторический опыт неоднократно подтверждал: процветание наших народов, прежде всего братских восточнославянских, — в их единстве".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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