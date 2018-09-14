Первый вице-премьер о тарифах ЖКХ: Резких движений в сторону увеличения не будет

Минск, 14 сентября. "Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет", — заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 13 сентября на встрече с коллективом филиала № 2 ОАО "Речицкий текстиль" (Гомельская область), отвечая на вопрос о возможном увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.



"Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции — отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей", — цитирует первого вице-премьера пресс-служба правительства.



Отвечая на вопросы работников предприятия, Турчин проинформировал, что сейчас правительство не рассматривает возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста. "В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране", — отметил он.



Обсуждая перспективы Кормянского района, Турчин акцентировал внимание на том, что местные жители могут задействовать и личный ресурс. "Сегодня в развитии небольших райцентров мы делаем ставку на малый и средний бизнес. Это основной генератор новых рабочих мест в таких населенных пунктах. Со своей стороны создаем массу преференций для его развития", — сказал первый заместитель премьер-министра.