Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит сотрудничество с Беларусью в военно-технической сфере

Минск, 14 ноября. Военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Беларуси вызывает в Армении "приступы психоза", заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев 14 ноября в преддверии своего официального визита в Беларусь.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Алиев на встрече с послом Беларуси Геннадием Ахрамовичем отметил, что немаловажным фактором отношений двух государств является сотрудничество в военно-технической сфере.



"Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь и в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает, скажу так, приступы психоза, что крайне удивительно, потому что Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах. Поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси",— сказал Алиев.



"Я считаю, что это проявление комплекса неполноценности в Армении по отношению к Беларуси, и причины достаточно просты. Потому что и Беларусь, и Армения обрели независимость в одно и то же время. Сегодня Армения является одной из беднейших стран мира и находится на дне, и яркий тому показатель — это то, что власть, которая 20 лет эксплуатировала свой народ и разграбляла его, была сметена армянским народом. А Беларусь, несмотря на в свое время наложенные санкции, успешно развивалась и развивается, и это результат мудрой политики президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь стала мощным государством с развитой промышленностью, с развитым сельским хозяйством, с высоким уровнем социальной защищенности. Я как человек, который часто бывал в вашей стране, говорю это совершенно объективно и искренне. Поэтому нам кажется, что необоснованные претензии, которые высказываются вашей стране со стороны Армении, имеют в своей природе именно вот этот фактор", — поделился своим мнением глава Азербайджана.



"Что касается наших отношений — они непоколебимы. Они имеют прочный фундамент, основанный на дружественных отношениях, отношениях взаимного уважения, взаимной поддержки, и нацелены на будущее. И я уверен, что мой предстоящий визит в дружественную страну еще больше укрепит наши отношения. Повестка дня визита очень обширная. И очень много документов будут подписаны, которые, уверен, будут реализованы так же, как и все наши предыдущие договоренности", — отметил Алиев.



Как сообщалось ранее, в 2016 году Азербайджан договорился с Беларусью о поставках вооружения на 165 млн долларов. Подробности этой договоренности не разглашались, но эксперты высказали предположение, что это аванс в счет будущих поставок ракетных систем залпового огня "Полонез" белорусского производства.



"Полонез" предназначен для поражения любых групповых или точечных целей противника, живой силы и боевой техники. Дальность стрельбы комплекса — 300 км, вес боевой части ракеты — 140 кг, радиус поражения — 80 м. На одной боевой машине размещено восемь ракет.



18 апреля ряд СМИ сообщили о планах Беларуси приступить в текущем году к выполнению первого экспортного контракта на поставку РСЗО "Полонез". Контракт якобы предполагает передачу десяти комплектов РСЗО. Напрямую страну, заказавшую "Полонезы", не называли, однако представители предприятий российского ВПК дали понять, что речь идет об Азербайджане.



11 июня Ильхам Алиев принял участие в открытии ракетной воинской части, которая оснащена в том числе белорусскими "Полонезами".



Спустя несколько дней секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян сообщил на встрече с послом Беларуси Игорем Назаруком о беспокойстве Еревана в связи с тем, что Минск продает вооружения Азербайджану. Об этом Григорян написал на своей страничке в Facebook.



"Передал послу нашу глубокую озабоченность в связи с тем, что Беларусь, будучи дружественной Армении страной, имея перед ней партнерские обязательства, продает вооружение Азербайджану, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, что угрожает усилиям, направленным на сохранение стабильности в регионе", — написал Григорян.



Армения и Азербайджан уже 30 лет конфликтуют из-за Нагорного Карабаха.