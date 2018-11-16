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Дата распечатки: 16.11.2018 18:47
 
16.11.2018 18:24 Общество, Беларусь — Евросоюз

В рамках Всемирной недели предпринимательства определены победители конкурса стартапов, которые поедут на обучение в Лондон

Минск, 16 ноября. В рамках Всемирной недели предпринимательства определены победители конкурса стартапов Belbiz Battle, которые поедут на обучение в Лондон, сообщили БелаПАН организаторы.

Конкурс стартапов с возможностью представления лучших проектов британским инвесторам проводится при поддержке посольства Великобритании в Беларуси. Заявить о себе на BelBiz Battle смогли стартапы, которые уже имеют готовый продукт и в некоторых случаях начальные инвестиции. За три минуты питча претенденты на победу должны были рассказать о своем проекте, бизнес-стратегии и маркетинговых планах. Все выступления прошли на английском языке.

Участие в конкурсе приняли десять стартапов. Победителями стали стартапы Trainer, BeLive, VinChain, Lung Passport и RocketBody. Все победившие команды отправятся в роад-шоу (обучающий тур) в Великобританию, чтобы посетить акселераторы, познакомиться со стартап-экосистемой Великобритании и провести питчи перед международными инвесторами.

"Финалистов BelBiz Battle мы выбирали по трем критериям, — рассказала советник посольства Великобритании Инесса Полторан,— Это актуальность решаемой проблемы,техническое решение и возможность масштабирования. Кроме вышеназванных критериев, жюри оценивало уровень владения английским языком, при этом не только во время презентации, но и при ответе на вопросы — ведь участникам поездки в Лондон предстоит общаться с инвесторами без переводчика. Мы также учли такой критерий, как интерес стартапа для лондонского рынка".
Марина Носова, БелаПАН.

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