Макей: Безопасность — главная проблема мировой и региональной политики

Минск, 21 ноября. Центральная проблема современной мировой и региональной политики сегодня — обеспечение безопасности во всех ее измерениях, преодоление конфронтации и высокого градуса недоверия между странами, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей 21 ноября на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

"Этот вопрос стал одним из определяющих факторов международных отношений в целом и в Европейском регионе в частности, — подчеркнул Макей. — Об этом говорили участники недавно состоявшегося в Минске заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, на котором выступил президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. О необходимости поиска ответов на растущую напряженность в мире говорили лидеры государств на прошедших в этом месяце в Париже масштабных мероприятиях, включая Форум мира, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. Войны, которая унесла жизни более 20 млн человек".



По словам Макея, несмотря на широкое декларирование проблемы, в Беларуси "есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло". "Продолжается разрушение основополагающих договоренностей в сфере международной безопасности. Идет наращивание военных потенциалов, в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации", — сказал министр.



В связи с этим он вновь заявил о совпадении принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. "Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках, — сказал Макей. — С 2015 года Беларусь представляет интересы России в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия. В рамках Первого комитета Генассамблеи ООН Беларусь была единственной, кому удалось выступить в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы стали соавторами российских проектов резолюций Первого комитета по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по международной информационной безопасности".



Макей отметил, что обеспечение международной информационной безопасности становится новым всеобщим вызовом. "Он тесно связан с ростом рисков использования информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях и с угрозой защищенности наших стран в цифровой среде, — сказал глава МИД. — Обсуждение этого вопроса на нашем сегодняшнем заседании в некотором смысле продолжает дискуссию на тему борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, состоявшуюся в ходе одноименной конференции ОБСЕ высокого уровня в Минске в октябре 2018 года. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность российским коллегам за активное участие в этом мероприятии".



Макей отметил, что ключом к успешному противодействию вызовам и угрозам в виртуальном пространстве может и должна стать выработка единых, признаваемых всеми государствами — членами ООН правил и порядка регулирования этой чувствительной сферы.