Лукашенко: С Россией нам нужно решить главный вопрос — о равенстве для граждан и субъектов хозяйствования

Минск, 21 ноября. Александр Лукашенко считает, что в белорусско-российских отношениях необходимо окончательно решить главный вопрос — создать равные условия для работы граждан и субъектов хозяйствования. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, — равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.



"Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам", — заявил белорусский руководитель.



"Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен", — сказал Лукашенко, обращаясь к Лаврову.



Он обратил внимание еще на один момент в сотрудничестве с Россией — значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. "Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая", — сказал Лукашенко.



Глава государства отметил высокий уровень взаимодействия в белорусско-российских отношениях на уровне министерств. Прежде всего это касается министерств иностранных дел и обороны: "Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза".



В свою очередь Лавров сообщил Лукашенко об итогах совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, которое состоялось в Минске. "Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом", — отметил министр.



Лавров сказал, то на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем обсуждались вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договоренностей о создании равных прав. "Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности", — заверил глава российского МИД.