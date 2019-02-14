Минск, 14 февраля. В 2018 году экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3% по сравнению с предшествующим годом, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц в интервью "Сельской газете", опубликованном 14 февраля.

"За 2018 год мы продали порядка 320 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, порядка 4 млн 200 тысяч тонн молока — на 233 тысячи больше, чем в 2017-м. Выручили 5,2 миллиарда долларов США, что на 260 миллионов долларов больше", — уточнил министр.

Он напомнил, что президентом поставлена задача — "по итогам работы за 2020 год поставить на экспорт продукции на сумму не менее 6,2 миллиарда долларов США".

"Как известно, проторена экспортная дорожка в Китай, в 2018 году туда продали продуктов на 82,4 миллиона долларов: 186 тысяч тонн молока и молочных продуктов, около 2 тысяч тонн мяса. У нас 51 молочное предприятие, 2 мясокомбината, 5 птицефабрик имеют возможность напрямую поставлять продукцию на китайский рынок", — сказал Заяц.

По его словам, в страны СНГ (без учета России) в прошлом году экспортировано сельхозпродукции более чем на 500 млн долларов, что на 39,2% процента больше, чем в 2017 году. Экспорт в страны Азии вырос в целом в 2,2 раза.

"И в Европейский союз отгрузили на 234 миллиона долларов, увеличив объемы в 1,7 раза. Дальнее зарубежье — выручка 519 миллионов. Страна наработала рынки реализации продукции и продолжает их активный поиск. 95 стран знакомы с нашим продовольствием", — подчеркнул глава Минсельхозпрода.