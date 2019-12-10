Лукашенко подписал указ о совершенствовании государственного регулирования защиты информации

Минск, 10 декабря. Указ № 449 "О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации" подписал Александр Лукашенко, сообщила 10 декабря пресс-служба президента.

Документ разработан "в целях актуализации правовых основ технической и криптографической защиты информации в Беларуси, создания эффективной нормативной правовой базы для отнесения объектов информатизации к критически важным, обеспечения киберустойчивости критически важных объектов информатизации (КВОИ), информационных систем, предотвращения деструктивных информационных воздействий и иных информационных угроз". Указ направлен на "дальнейшую реализацию положений Концепции национальной безопасности и взаимосвязан с Концепцией информационной безопасности".

В документе "актуализированы основные требования по обеспечению технической и криптографической защиты информации, уточняются полномочия государственных органов, а также права и обязанности владельцев (собственников) информационных систем и КВОИ". Кроме того, скорректированы отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к критически важным. Эта мера "позволит дополнительно включить в Государственный реестр критически важных объектов информатизации ряд объектов топливно-энергетического комплекса, промышленного и финансового секторов, сферы транспорта и коммуникаций, ЖКХ, здравоохранения и образования".

"Реализация мер, предусмотренных в указе, позволит государству увеличить безопасность и надежность информационно-коммуникационных сетей и информационных систем", — отмечается в релизе.