Белавиа собирается прекратить полеты над Ираном и Ираком

Минск, 8 января. Чартерный самолет Минск — Дубаи авиакомпании "Белавиа", маршрут которого проходит над территорией Ирана и Ирака, будет облетать эти страны, сообщили БелаПАН в пресс-службе авиакомпании.

"Планируется, что со следующего рейса, который запланирован на 10 января, наши самолеты не будут пролетать над Ираном и Ираком в связи с действиями, происходящими на территории этих стран", — отметили в пресс-службе.

На какой срок приостанавливаются полеты над этими государствами, белорусский авиаперевозчик пока не определил.

Мировые СМИ сообщают, что несколько зарубежных авиакомпаний прекратили полеты над Ираном в связи с крушением самолета Boeing Международных авиалиний Украины над Тегераном 8 января. В частности, об этом заявили авиакомпании Австралии, Германии, Египта, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, Сингапура, России, Финляндии, Франции и Шри-Ланки.

На борту разбившегося украинского самолета Boeing 737 белорусских граждан не было, сообщает сайт посольства Беларуси в Иране. По информации Министерства иностранных дел Украины, из 176 пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение самолета никто не выжил. Среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя.

3 января США нанесли ракетные удары по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада (Ирак). В результате погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, который прилетел в Ирак для консультаций с местными шиитскими группировками. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что удары были нанесены по его приказу, назвал Сулеймани "террористом номер один в мире" и пригрозил новыми ракетными ударами по Ирану в случае атаки на американцев. Ночью 8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке.