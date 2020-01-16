Замглавы Совета Республики Исаченко возглавил оргкомитет по проведению в Минске VII Форума регионов Беларуси и России

Минск, 16 января. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко возглавил организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году VII Форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Стоит отметить, что Исаченко стал членом Совета Республики седьмого созыва, сформированного в конце 2019 года, по президентской квоте, перейдя в парламент с должности председателя Минского облисполкома.

В оргкомитет форума вошли члены президиума Совета Республики, главы министерств, ведомств, столичного и областных исполкомов, ректоры вузов, представители бизнес-сообщества, председатели областных советов депутатов.

Работа форума будет организована в рамках пленарного заседания, встреч на тематических секциях, заседания межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания РФ, отмечается в релизе.

Предыдущий форум состоялся 16—18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге.