В литовском сейме проходит международная встреча против запуска БелАЭС

Минск, 15 февраля. В литовском парламенте 15 февраля проходит международная встреча против запуска Островецкой АЭС, сообщает общественная кампания в защиту независимости Беларуси "Свежий ветер" — Канстытуцыя.бел.

Бывший президент Литовской Республики профессор Витаутас Ландсбергис выступил с резким заявлением об отсутствии экономической составляющей в проекте белоруской атомной электростанции.

"Островецкая АЭС — это полностью политический проект, ни о какой экономике речи нет. Сателлит здесь выполнят только дополнительную функцию, дирижер находится в Кремле. Наши соседи с Востока хотели бы зажечь еще большую лампочку Ильича — и им плевать на всех. Пусть Беларусь задумается, чего стоит сыр в мышеловке", — приводит кампания слова бывшего президента Литвы.

По его мнению, пуск БелАЭС — это последний перекресток для Беларуси — остаться независимой или раствориться в России. "Она была запланирована как способ поглотить Беларусь и как способ угрожать Западу. Кажется, и Лукашенко хочет, чтоб Беларусь осталась. Так давайте сопротивляться, Литва поддержит. Он должен понимать, что выиграть в этом Островецком покере невозможно. Никаких сомнений по поводу соседа с Востока нет. Так лучше перетасовать карты и раздать их заново", — констатировал Ландсбергис.

Он добавил, что защищаясь от строительства БелАЭС, Литва тем самым защищает независимость Беларуси.

По телефону с участниками встречи связывалась лауреат Нобелевской премии в области литературы Светлана Алексиевич. На вопрос о том, насколько поможет давление Запада на Лукашенко, она ответила, что западным странам следует сконцентрировать свое давление на Кремле, поскольку Беларусь сегодня этого сделать не в состоянии.

Она добавила также, что очень важно повышать уровень гражданского сознания белорусов. И привела пример, как на постановку "Чернобыльской молитвы" средства были собраны путем краудфандинга.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, присутствовавший на встрече, предложил Литве использовать метод кнута и пряника в отношениях с Беларусью. "Предложите Беларуси то, от чего она не сможет отказаться. Чем быстрее ЕС обеспечит выход Беларуси из тени России, тем лучше всем будет. И в интересах Литвы на этом настаивать. Просто так протестовать – бессмысленно", — сказал украинский политик.

Он призвал сделать эти действия основным фокусом совместной политики Украины и Евросоюза.

Во встрече также приняли участие белорусские оппозиционные политики Павел Северинец, Анатолий Лебедько и Дмитрий Кучук.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.