Лукашенко о коронавирусе: Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем

Минск, 24 марта. Александр Лукашенко призывает не паниковать и не допустить психоза из-за ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом он заявил 24 марта, обсуждая с послом Китая Цуй Цимином методы борьбы с COVID-19.

"Всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем", — цитирует главу государства его пресс-служба.



Лукашенко рассказал послу о предпринятых в стране мерах борьбы с распространением коронавируса. "Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, ни с одной страной не закрыли границу. К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь", — пояснил он. При необходимости приезжающих определяют на карантин.



"Правда, клеймят нас всякими разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация", — добавил Лукашенко.



Он также обратил внимание, что в этот период года в Беларуси наблюдается традиционный подъем заболеваемости вирусными инфекциями и работникам здравоохранения надо не забывать о пациентах с другими серьезными заболеваниями. "Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями", — сказал глава государства.



Внимание медиков в Беларуси в первую очередь нацелено на людей из группы риска, у которых наиболее вероятно тяжелое течение болезни при коронавирусе, продолжил Лукашенко. Это люди пожилого возраста, те, кто имеет ряд сопутствующих заболеваний. "Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его там тормошить, — отметил он. — Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем".



По словам главы государства, к работе с уязвимыми группами населения активно подключились и социальные службы, общественные организации, они предлагают помощь по доставке лекарств, продуктов питания.



Лукашенко поблагодарил китайскую сторону за помощь в противостоянии COVID-19. "Весь горький опыт, который они (китайские специалисты. — БелаПАН.) накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее, — сказал он. — Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете".



По данным Минздрава, на 23 марта число выявленных случаев CОVID-19 в Беларуси составляло 81. При этом 22 человека уже выписаны или готовятся к выписке, еще 59 — под медицинским контролем и на лечении. Большая часть инфицированных находится в медучреждениях Минска и Витебска. Старейшему пациенту с коронавирусом 78 лет, самому младшему — три года. Всего в карантине находятся 1.100 человек — это контакты инфицированных первого уровня, еще 8.800 контактов второго уровня находятся под наблюдением медиков.



Православная Пасха в нынешнем году будет отмечаться 19 апреля.