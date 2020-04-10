Синод БПЦ призвал православных верующих с симптомами вирусных заболеваний не ходить в храмы, а участвовать в богослужениях удаленно

Минск, 10 апреля. Синод Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) призвал православных верующих с симптомами вирусных заболеваний не ходить в храмы, а участвовать в богослужениях удаленно, сообщает портал БПЦ.

"На нашу землю пришло испытание — коронавирусная инфекция, — говорится в обращении Синода. — Число заболевших людей превысило тысячу, есть умершие. Заболевание продолжает распространяться. Долг церкви — молитва о людях. И в эти дни Белорусская православная церковь горячо молится о том, чтобы Господь отвел беду от народа Беларуси".

"Мы молимся о скорейшем выздоровлении зараженных коронавирусом; о упокоении скончавшихся от этого недуга; о даровании здравия и утешения родным и близким всех, кто так или иначе пострадал от инфекции, — и о том, чтобы опасное поветрие как можно быстрее прекратилось", — отметили в православной церкви.

Особые молитвы церковь возносит "о всех тружениках медицинских учреждений". Медработники совершают "ежедневный подвиг", значимость которого "все мировое сообщество оценивает по достоинству".

Православная церковь приветствует, что "все больше и больше молодых людей по велению своих сердец принимают участие в борьбе с эпидемией на добровольных началах".

Члены Синода считают, что в нынешней ситуации каждый "призван заново осознать ценность и хрупкость человеческой жизни". Они убеждены, что "настало время сплотиться, объединить силы, забыть о мелочных раздорах, простить друг другу обиды, покрыть любовью все конфликты и нестроения". В то же время подчеркивается, что люди, которые сейчас "сознательно способствуют нагнетанию паники, распространяя сомнительную информацию о вирусе и извлекая из этого свою корыстную выгоду", совершают преступление "перед людьми и Всевышним Богом".

Синод БПЦ призвал духовенство и мирян "строго придерживаться санитарных норм", установленных Министерством здравоохранения. Людям, обнаружившим у себя или своих близких родственников признаки сезонных вирусных заболеваний, следует "воздержаться от участия в общественных богослужениях, обратиться к врачам и строго следовать их указаниям".

"Мирянам, которые ради заботы о здоровье ближних переходят на режим самоизоляции и в связи с этим приостанавливают свое участие в общественных богослужениях на время эпидемии, такое поведение не вменяется во грех, — подчеркивается в обращении. — Церковь напоминает, что в электронных СМИ организованы онлайн-трансляции богослужений. Каждый желающий может присоединиться к просмотру и, тем самым, принять участие в общецерковной молитве".

"Православная церковь продолжает нести в белорусском обществе свою спасительную миссию. Храмы Божии не будут закрываться, особенно в пасхальные дни, но это положение возлагает еще большую ответственность на епископат, священнослужителей и всех церковных тружеников", — отметили члены Синода.

В преддверии Вербного воскресенья и Пасхи, которые православные верующие Беларуси будут отмечать 12 и 19 апреля соответственно, члены Синода настоятельно рекомендуют совершать освящение верб и пасхальной снеди "исключительно на прихрамовых территориях под открытым небом".

17 марта Священный синод РПЦ утвердил инструкцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Документ предписывает широко применять в храмах антисептические средства на спиртовой основе, использовать при причащении одноразовую посуду и перчатки и в целом более тщательно следить за санитарно-гигиенической обстановкой в святынях, в том числе во время богослужений.