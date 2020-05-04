Лукашенко обсудил с Додоном вопросы борьбы с коронавирусом и мероприятия ко Дню Победы

Минск, 4 мая. Александр Лукашенко обсудил с президентом Молдовы Игорем Додоном вопросы борьбы с коронавирусом и празднования Дня Победы. Переговоры глав государств в формате видеоконференции состоялись 4 мая, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Рад вас видеть в полном здравии. Также хочу вас поприветствовать и поздравить с нашим наступающим праздником — 75-летием Победы, — сказал Лукашенко. — Очень прошу вас передать молдавскому народу самые теплые пожелания от белорусов. Мы в той войне были вместе. Мы благодаря вам во многом не растеряли это великое достояние. В последние годы мы сблизили наши страны. И в экономике, и в политике у нас нет никаких проблем. Мы это очень высоко ценим".

В свою очередь Додон рассказал, что часто приводит в качестве примера позицию Лукашенко по коронавирусу. "Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже", — заявил Додон.

Он рассказал, что в Молдове в настоящий момент выявлен 4.121 случай заражения COVID-19. Уже 1,5 тысячи человек выздоровели, умерли 128 граждан. "Но мы еще с 15 марта ввели некоторые ограничения. Конечно, для экономики, социальной жизни это очень сильный удар. У нас они заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти ограничения, скорее всего, не будем", — сказал Додон.

Что касается мероприятий ко Дню Победы, Додон сообщил, что в Молдове в этот день парад обычно не проводился. "Потому что у нас таких серьезных своих Вооруженных сил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили "Бессмертный полк". С учетом пандемии, это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка", — сказал Додон.