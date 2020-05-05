Лукашенко: Беларусь — в центре Европы, в этом гадюшнике, поэтому нам как никому надо беспокоиться за экологию

Минск, 5 мая. В Беларуси будут развивать электрические технологии, в том числе из соображений заботы об экологической обстановке в стране, заявил Лукашенко 5 мая во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

"Мы договаривались, что Академия наук (она инициатором была по многим вопросам) займется разработкой электротранспорта, — сказал Лукашенко (сюжет был показан в эфире телеканала "Беларусь 1"). — Мы сегодня и посмотрим в основном на то, как вы сработали в этом плане. Потому что опять же заявлений и обещаний было много по всей стране, разные структуры обещали, а когда сталкиваешься с этим, не всегда получается так, как обещали. Я не хочу здесь забегать вперед и говорить, что в Академии наук так. Но я очень часто с этим сталкивался, поэтому решил сам посмотреть, как сработала Академия наук в части электрического транспорта".

Аргументируя решение в пользу электричества, Лукашенко заявил, что после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в стране образуется "большой профицит электричества, да и сейчас у нас хватает электричества".

"Во-вторых, это экология. Это абсолютно чистый источник энергии. Это очень полезно и нужно для нашей страны, потому что она находится в центре Европы, грубо скажу, в этом гадюшнике! И слева, и справа, и с севера, и с юга — все стекается здесь. И нам, как никакому другому народу надо беспокоится за экологию. Не просто на словах: "А, лес кругом — пронесет. Болота кислород дают и так далее". А вот видите, не пронесло на злобу дня. Поэтому было принято решение по усилению работы. Наша страна — автомобилестроительная, мы строим все автомобили в Беларуси. Надо переходить на электричество", — заявил официальный лидер.