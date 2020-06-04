Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко (дополнено)

Минск, 4 июня. Новым премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко, занимавший должность председателя Государственного военно-промышленного комитета. Такое решение принял 4 июня глава государства, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Роман Головченко родился 10 августа 1973 года. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности "международные отношения", в 2003 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности "экономика и управление внешнеэкономической деятельностью".

С 1997 по 2002 годы работал главным специалистом Государственного секретариата Совета безопасности, в 2002—2005 годах — заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры.



В 2005-м был назначен главным советником управления внешней политики Администрации президента. С 2006 по 2009 годы работал в должностях главного советника отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главного советника управления международной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности.



С июля по декабрь 2009 года был советником-посланником посольства Беларуси в Польше, после чего его назначили первым зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета. В этой должности проработал по апрель 2013 года, затем был назначен послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Катар, Государстве Кувейт и Королевстве Саудовская Аравия.

18 августа 2018 года Головченко возглавил Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.

Владеет иностранными языками. Женат. У него сын и две дочери.

На должности премьер-министра Головчено сменил профессионального банкира Сергея Румаса, который занимал пост главы правительства с 18 августа 2018 года. Ранее Румас работал в системе Госбанка СССР, затем в коммерческих банках, "Беларусбанке", возглавлял ОАО "Белагропромбанк" и "Банк развития Республики Беларусь".

Во время кадровых назначений 4 июня Александр Лукашенко высказался о Румасе. "Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом, я приветствую", — цитирует главу государства телеграм-канал "Пул Первого".