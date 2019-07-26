На Аляске утонула гражданка Беларуси

Погибла 24-летняя супруга активиста Петра Маркелова. О ЧП первой сообщила местная газета. 24-летние молодожены, названные в статье Veramika Maikamava и Piotr Markielau, пытались переплыть реку Текланика.

Как сообщает газета, о гибели супруги муж сообщил местным властям 25 июля.

Возраст Piotr Markielau совпадал с возрастом известного активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова. Кроме того, на его странице в Инстаграме размещены снимки с Аляски.

Маркелов подтвердил БелаПАН, что речь идет о нем и его супруге, которую зовут Ника Никонова. «Все наши вещи утонули», — сообщил он. Маркелов еще находится на территории США. Он также рассказал подробности случившегося.

Режиссер и актриса поехала на Аляску в свадебное путешествие.

24-летняя белорусская режиссер и актриса Ника Никонова погибла на Аляске. Об этом происшествии сообщает американское издание Fairbanks Daily News-Miner. Девушку смыло резким потоком воды во время переправы через реку.

Ника недавно вышла замуж за активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова и они поехали в свадебное путешествие по Соединенным Штатам. Одним из пунктов этой поездки стало культовое место — автобус, в котором жил и умер путешественник Кристоф Маккэндлесс. Его история легла в основу книги Джона Кракауэра «В диких условиях» и одноименного фильма.

Герой книги и фильма — 24-летний парень из обеспеченной семьи. Он решил поехать в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца он умер от истощения. Фильм о Кристофе Маккэндлессе Вышедший в 2007 году и место на Аляске, где он жил, стало достопримечательностью.

Ника Никонова была режиссером-документалистом и исследовала тему осужденных за наркотические преступления. В этом году она сняла фильм “Поколение 328”, в котором рассказала о «Материнском движении 328». Девушка училась в New York Film Academy по годовой программе кинодокументалистики. О проблемах заключенных по 328-й статье, Ника узнала в Америке и решила, что будет снимать дипломный проект именно о Беларуси.

Также Вероника Никонова сыграла одну из героинь фильма «Брестская крепость».