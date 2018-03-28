28.03.2018 08:37 Общество
В Беларуси в знак солидарности с Россией приспущены флаги и отменены развлекательные программы в телеэфире
Минск, 28 марта. В Беларуси в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы в телеэфире. Такое поручение накануне дал Александр Лукашенко, сообщает государственное агентство БелТА.
Государственные флаги Беларуси приспущены над госучреждениями, а в эфире республиканских и региональных СМИ отменены трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.
25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 человек обратились в медучреждения за помощью.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура. На всей территории России в этот день приспущены государственные флаги.
В связи с кемеровской трагедией в посольстве России в Минске (ул. Нововиленская, 1а) с 9.00 до 18.00 будет открыта книга соболезнований.
Государственные флаги Беларуси приспущены над госучреждениями, а в эфире республиканских и региональных СМИ отменены трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.
25 марта в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 68 человек обратились в медучреждения за помощью.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура. На всей территории России в этот день приспущены государственные флаги.
В связи с кемеровской трагедией в посольстве России в Минске (ул. Нововиленская, 1а) с 9.00 до 18.00 будет открыта книга соболезнований.