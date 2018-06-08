Порошенко: Минского формата переговоров по Донбассу нет, есть только нормандский

Минск, 8 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе нет. Выступая перед студентами Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, он подчеркнул, что существует только нормандский формат (Россия, Украина, Германия, Франция).





"Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — нормандский", — цитирует Порошенко ТАСС





Он напомнил, что в нормандском формате, помимо него, принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. "Если вы найдете другой формат [переговоров], где будет Путин, я готов его рассматривать, но, заверяю, таких форматов нет", — добавил Порошенко.





Он подчеркнул, что украинская сторона в контактной группе ведет переговоры только с представителями РФ и ОБСЕ.





Стоит отметить, что 11 июня в Берлине состоится встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД. На ней, в частности, будет обсуждаться тема миссии ООН в Донбассе.





Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины регулярно проводит заседания в Минске в формате Украина — Россия — ОБСЕ при участии представителей самопровозглашенных республик Донбасса. Первая встреча участников контактной группы прошла в Минске 5 сентября 2014 года.







По данным белорусского МИД, для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп в ее составе в 2017 году в Минске было организовано 26 таких встреч.







В течение прошлого года Минск также трижды принимал советников по внешней политике глав государств "нормандской четверки" для проведения рабочих консультаций по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины. С этой же целью в Минске была организована рабочая встреча российской и американской делегаций во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.