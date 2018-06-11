Романчук направил в Совет по развитию предпринимательства предложения об урегулировании ситуации вокруг развлекательного комплекса в Куропатах

Минск, 11 июня. Исполнительный директор аналитического центра "Стратегия" член Совета по развитию предпринимательства Ярослав Романчук 11 июня направил в совет предложения об урегулировании ситуации в связи с открытием в урочище Куропаты под Минском развлекательного комплекса "Поедем поедим". Текст этого обращения опубликован на странице Романчука в "Фейсбуке".



Экономист подчеркивает, что одной из задач Совета по развитию предпринимательства является формирование положительного образа белорусского предпринимательства, стимулирование диалога между бизнесом и обществом. "Углубляется конфликт между гражданским обществом страны и владельцами ресторанного комплекса "Поедем поедим" рядом с урочищем Куропаты. Его строительство началось девять лет назад буквально на границе массового захоронения жертв сталинских репрессий. Строительство неоднократно прерывалось, открытие ресторанно-развлекательного комплекса переносилось. Представители целого ряда общественных организаций открыто протестовали против данного объекта. Его целевое назначение в месте, которое является местом трагедии белорусского народа, нашей святыней, глубоко возмутило общественность. Ресторан "Поедем поедим" стал местом противостояния и острого конфликта частной коммерческой организации с иностранным капиталом с активной частью белорусского гражданского общества, влиятельными, авторитетными учеными и экспертами в сфере истории, культуры, литературы и искусства", — отмечает он.



По мнению Романчука, гражданское общество негативно воспринимает "идею совмещения святого для белорусов места "Куропаты" с ресторанно-развлекательным центром". "Звучат утверждения, что власти Минской области встали на сторону собственников данного коммерческого проекта, не приняв во внимание уникальную особенность данного места, не проведя необходимых общественных слушаний, не получив всестороннюю экспертизу ученых в сфере истории и культуры. С другой стороны, представители ООО "Амизбел" (владельцы ресторана. — БелаПАН.) утверждают, что действуют в соответствии с законом, имеют все необходимые разрешения от органов госуправления на ведение данного вида деятельности в данном месте", — отметил член совета.



Экономист обращает внимание, что протестующие говорят о сомнительных процедурах выдачи необходимых разрешений для данного объекта, в том числе связанного с выделением земли в этом уникальном историческом месте. "В результате страдает репутация органов власти. Мол, в Беларуси богатые бизнесмены могут "купить" любые бумажки, игнорируя интересы общества, историко-культурное наследие страны. Данный конфликт негативным образом сказывается на репутации белорусского бизнеса. Когда люди культуры и искусства занимают одну сторону в конфликте, а люди бизнеса не высказываются или поддерживают позицию ООО "Амизбел", усиливается недоверие к предпринимателям, для которых, мол, нет ничего святого. Такое отношение значительно сужает социальную, общественную поддержку для проведения в стране качественной экономической политики, формирования консенсуса для проведения системных, структурных реформ, выполнения положений декрета президента № 7 "О развитии предпринимательства", — считает Романчук.



"Учитывая скорость и интенсивность эскалации конфликта", экономист предлагает совету обратиться в Миноблисполком, другие органы государственной власти с предложением приостановить действие разрешений, выданных ООО "Амизбел" на осуществление коммерческой деятельности в ресторанном комплексе, обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с предложением провести расследование действий госорганов по выдаче всех разрешений, получению всех согласований на всех этапах реализации проекта, провести заседание совета с приглашением всех сторон конфликта, а также независимых экспертов в сфере историко-культурного наследия, выработать предложение для разрешения данной конфликтной ситуации для органов государственного управления, а также "предложить Совету министров создать структуру по имиджу Республики Беларусь в мире, акцентируя страновые преимущества, в том числе особое отношение к историко-культурному наследию".



Акции против открытия развлекательного комплекса возле урочища проходят ежедневно с 31 мая.