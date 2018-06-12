Лукашенко: Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические отношения

Минск, 12 июня. Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические отношения, заявил Александр Лукашенко 12 июня на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.



"Учитывая наше единство мнений по международной повестке дня, обоюдовыгодную поддержку в международных организациях, прежде всего в ООН, нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее", — сказал он.



Лукашенко отметил, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который недавно прошел в Китае, он обсуждал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди развитие отношений, и стороны наметили перспективные направления сотрудничества.



Визит Сумитры Махаджан в Беларусь говорит об укреплении отношений между руководством обеих стран, считает Лукашенко. "Нам очень хотелось бы, чтобы эти политические контакты имели под собой очень прочную торгово-экономическую основу, — сказал он. — У нас есть все возможности для того, чтобы перейти от обычной торговли к совместному инвестированию, созданию предприятий как в Индии, так и на территории Беларуси".



Беларусь ранее предложила индийской стороне создать совместный индустриальный парк для производства высокотехнологичной продукции по опыту сотрудничества с Китаем. Кроме того, страна предлагает использовать ее транспортно-логистические возможности для торговли индийскими товарами в регионах ЕС и ЕАЭС. "Предложения остаются в силе. Я знаю, что ваша сторона положительно воспринимает подобные предложения. Хотелось, чтобы мы более оперативно переходили на рельсы строительства этого парка в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Учитывая роль парламента в Индии, я бы просил вас взять под серьезный контроль направления сотрудничества вашей страны с Беларусью, особенно в сфере инвестиций".



По данным Белстата, в 2017 году товарооборот Беларуси и Индии составил 455,1 млн долларов, что на 11,9% больше, чем в 2016 году. Экспорт вырос на 13,1% до 308,1 млн долларов, импорт — на 9,6% до 147 млн.



В январе—марте 2018 года товарооборот составил 134 млн 491 тыс. долларов (на 33,4% больше, чем за аналогичный прошлогодний период), в том числе экспорт — 95 млн 563,9 тыс. (на 39,2% больше), импорт — 38 млн 927,5 тыс. (на 21,1% больше).