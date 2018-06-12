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Дата распечатки: 12.06.2018 12:43
 
12.06.2018 11:59 Общество, Экономика

Зарегистрированная безработица сохраняется в Беларуси на прежнем уровне — 0,5%

Минск, 12 июня. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 июня составил 0,5%, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

По сравнению с 1 июня 2017 года показатель снизился на 0,4 процентного пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях составил 0,6%, в Гродненской — 0,5%, в Минской области — 0,4%, в Минске — 0,2%.

На учете в качестве безработных на 1 июня 2018 года состояло 19,8 тыс. человек, что на 47,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Нанимателями на 1 июня заявлены сведения о наличии 69,9 тыс. свободных рабочих мест, что на 39,6% больше, чем на 1 июня 2017 года. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий против 54,5% год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 июня составил 0,3 безработного на одну вакансию (на 1 июня 2017 года — 0,7).

В январе—мае за содействием в трудоустройстве обратилось 82,8 тыс. человек, из них поставлено на учет в качестве безработных 53,8 тыс. человек.

В рамках подпрограммы "Содействие занятости населения" государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения в январе—мае: на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 55 тыс. человек, или 66,4% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 38,8 тыс. безработных; на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 3.257 человек; в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 16,7 тыс. человек; на новое место жительства и работы переселено 64 семьи безработных.
Алексей Александров, БелаПАН.

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