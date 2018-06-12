Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/12/960414/
Дата распечатки: 12.06.2018 14:00
 
12.06.2018 13:27 Экономика, Финансы

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел на торгах БВФБ

Минск, 12 июня. 12 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль подешевел к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0060 рубля (0,25%) и составил 2,3622 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0057 рубля (0,29%) и составил 2,0029 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0102 рубля (0,01%) и составил 3,1939 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent держатся в районе 76,5 доллара за баррель. 

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 0,1369 рубля и составил 62,2062 рубля.

Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Вторник, 12 Июнь 2018, 14:00
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск