Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел на торгах БВФБ

Минск, 12 июня. 12 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль подешевел к доллару США и евро, укрепился к российскому рублю.







По итогам торгов курс евро вырос на 0,0060 рубля (0,25%) и составил 2,3622 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0057 рубля (0,29%) и составил 2,0029 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0102 рубля (0,01%) и составил 3,1939 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent держатся в районе 76,5 доллара за баррель.











В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 0,1369 рубля и составил 62,2062 рубля.