Обзор важнейших событий 12 июня 2018 года

Минск, 12 июня. Проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров, где обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019—2021 годы. Разработаны два сценария развития экономики в 2019 году: базовый и целевой. "Базовый сценарий предлагается использовать для формирования бюджета. Такой подход полностью себя оправдал в последние два года. Темп роста экономики оценивается по базовому сценарию в 102,8%. При целевом сценарии развития рост экономики оценивается в 104,1%. Это, по расчетам Минэкономики, обеспечивает параметры, предусмотренные пятилетней программой", — сказал Кобяков.



Пресс-служба Совмина сообщила, что Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета министров Союзного государства 13 июня в Москве. Повестка заседания включает 14 вопросов. Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Стороны рассмотрят прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ. В центре внимания будет ход выполнения в 2017 году Плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016—2018 годы.



Вечером был задержан один из активных участников защиты урочища Куропаты Алексей Турович. Это произошло на выходе из Куропат. Причины задержания милиция не назвала, сказав, что надо проехать для разбирательства. Защитники Куропат потребовали от Комитета госконтроля, Генпрокуратуры и Миноблисполкома аннулировать все решения, связанные с разрешением на строительство в урочище развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", и признать их незаконными. Соответствующее обращение передано в эти госорганы сопредседателем оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павлом Северинцем и ответственным секретарем Консервативно-христианской партии — БНФ Алесем Чехольским.



Белорусский национальный конгресс будет продолжать борьбу за права людей, используя в этой борьбе все мирные средства, в том числе публичные акции протеста. Об этом говорится в заявлении совета БНК (не зарегистрирован в Беларуси). Совет отмечает, что "правящий режим продолжает и совершенствует политику нарушения прав человека, гарантированных Конституцией". "Нарушаются права на честный суд, на равенство субъектов экономики, на защиту частной собственности. Это делает экономику непривлекательной для инвестиций, ограничивает хозяйственную инициативу. В результате экономическая ситуация остается сложной, а в большинстве регионов — бедственной. Сокращается количество рабочих мест, снижаются зарплаты. Пенсии обеспечивают лишь выживание, а не нормальную жизнь. Беларусь стала одной из трех самых бедных стран Европы — вместе с воевавшей Молдовой и воюющей Украиной", — говорится в заявлении.



В Беларуси нет последовательной национальной политики, заявил на круглом столе в Минске Сергей Горанин, заместитель директора Института языкознания имени Якуба Коласа, который входит в состав Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук (НАН) Беларуси. "В государстве так или иначе делается многое для поддержки белорусского языка и культуры, — сказал ученый. — Но делается это абсолютно несистемно — тут клочок, там клочок. Все эти действия не складываются в систему потому, что у нас фактически отсутствует сознательно продуманная национальная политика. Действия есть — политики нет".



Следственный комитет заявил о взломе своей страницы в социальной сети Facebook. "Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано, — не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа", — говорится в сообщении СК в его твиттер-аккаунте. Накануне был взломан твиттер-аккаунт заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова.