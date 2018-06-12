12.06.2018 16:07 Политика, Беларусь — Евросоюз
Новый посол Польши вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси
Минск, 12 июня. Новый посол Польши Артур Михальски 12 июня вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею, сообщает пресс-служба МИД.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, отмечена положительная динамика двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота между двумя странами. Макей и Михальски "согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов", отмечается в сообщении.
Артур Михальски был назначен на должность посла Польши в Беларуси в мае этого года. Он окончил Академию католического богословия. В 1991—1996 годах был вторым, а затем первым секретарем посольства Польши в Москве.
В 1996—1997 годах Михальски руководил российским департаментом в Центре восточных исследований. В 1997—2000 годах работал в департаменте Восточной Европы МИД Польши.
В 2000—2004 годах Михальски занимал должность первого секретаря, а затем советника посольства Польши в Вашингтоне.
С 2004 по 2006 годы — работал в департаменте Америки польского МИД.
В 2006—2010 года Михальски возглавлял польское посольство в Канаде. По возвращении в Варшаву занимал должность заместителя директора, а затем директора Восточного департамента МИД.
В 2012—2017 годах он был польским послом в Молдове. С августа 2017 года Михальски вновь занимал должность директора Восточного департамента Министерства иностранных дел.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, отмечена положительная динамика двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота между двумя странами. Макей и Михальски "согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов", отмечается в сообщении.
Артур Михальски был назначен на должность посла Польши в Беларуси в мае этого года. Он окончил Академию католического богословия. В 1991—1996 годах был вторым, а затем первым секретарем посольства Польши в Москве.
В 1996—1997 годах Михальски руководил российским департаментом в Центре восточных исследований. В 1997—2000 годах работал в департаменте Восточной Европы МИД Польши.
В 2000—2004 годах Михальски занимал должность первого секретаря, а затем советника посольства Польши в Вашингтоне.
С 2004 по 2006 годы — работал в департаменте Америки польского МИД.
В 2006—2010 года Михальски возглавлял польское посольство в Канаде. По возвращении в Варшаву занимал должность заместителя директора, а затем директора Восточного департамента МИД.
В 2012—2017 годах он был польским послом в Молдове. С августа 2017 года Михальски вновь занимал должность директора Восточного департамента Министерства иностранных дел.