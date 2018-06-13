13.06.2018 12:48 Политика, Спорт
Лукашенко ожидают в Москве на открытии чемпионата мира по футболу
Минск, 13 июня. Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, которая пройдет в Москве 14 июня, планируют посетить главы разных государств, в том числе Александр Лукашенко, сообщил журналистам 13 июня в российской столице пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что постоянно обновляется список зарубежных гостей, "кто разделит с нами радость чемпионата мира по футболу". "У нас будет президент Республики Абхазия [Рауль] Хаджимба, Азербайджана — [Ильхам] Алиев, я уже сказал, Армения — [Никол] Пашинян — назвал, президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, Боливию назвал, президент Казахстана [Нурсултан] Назарбаев, президент Киргизии [Сооронбай] Жээнбеков", — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь добавил, что ожидается приезд премьер-министра Ливана Саада Харири, президента Молдовы Игоря Додона, президента Республики Панама Хуана Карлоса Варела, нового президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
"Это те, кто будет завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА [Джанни] Инфантино, ну, и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в том числе в первую очередь для того, чтобы посещать матчи своих команд", — сказал представитель Кремля.
Получить подтверждение информации об участии Лукашенко в открытии чемпионата мира в Москве в пресс-службе президента Беларуси пока не удалось.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоится завтра на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь добавил, что ожидается приезд премьер-министра Ливана Саада Харири, президента Молдовы Игоря Додона, президента Республики Панама Хуана Карлоса Варела, нового президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
"Это те, кто будет завтра на открытии, кого мы ожидаем, кого будет принимать на открытии президент Путин вместе с руководителем ФИФА [Джанни] Инфантино, ну, и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, в том числе в первую очередь для того, чтобы посещать матчи своих команд", — сказал представитель Кремля.
Получить подтверждение информации об участии Лукашенко в открытии чемпионата мира в Москве в пресс-службе президента Беларуси пока не удалось.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоится завтра на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии.