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Дата распечатки: 13.06.2018 14:44
 
13.06.2018 13:48 Общество

В Дзержинском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка

Минск, 13 июня. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 10 июня около 19.40 46-летний житель Минска, управляя грузовым фургоном Ford Transit и двигаясь в сторону столицы в крайней правой полосе по автодороге Р1 Минск — Дзержинск, вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского района не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине легковым автомобилем Renault Megane.

В легковой машине находилась семья из пяти человек, двое из которых дети. В результате дорожно-транспортного происшествия супруга водителя, его мать, а также две малолетние дочери с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Впоследствии от полученных телесных повреждений младший ребенок скончался в больнице.

Следователями с участием эксперта и сотрудников ГАИ был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты транспортные средства, фрагменты и иные вещественные доказательства.

Водитель фургона рассказал, что потерял контроль за безопасным движением транспортного средства из-за сонливого состояния в связи с длительными поездками за рулем.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения).

Для определения скоростного режима, технического состояния транспортных средств и иных обстоятельств назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

Следствие устанавливает свидетелей произошедшего.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 13 Июнь 2018, 14:44
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