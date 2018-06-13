В Дзержинском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка

Минск, 13 июня. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 10 июня около 19.40 46-летний житель Минска, управляя грузовым фургоном Ford Transit и двигаясь в сторону столицы в крайней правой полосе по автодороге Р1 Минск — Дзержинск, вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского района не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине легковым автомобилем Renault Megane.



В легковой машине находилась семья из пяти человек, двое из которых дети. В результате дорожно-транспортного происшествия супруга водителя, его мать, а также две малолетние дочери с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Впоследствии от полученных телесных повреждений младший ребенок скончался в больнице.



Следователями с участием эксперта и сотрудников ГАИ был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты транспортные средства, фрагменты и иные вещественные доказательства.



Водитель фургона рассказал, что потерял контроль за безопасным движением транспортного средства из-за сонливого состояния в связи с длительными поездками за рулем.



Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения).



Для определения скоростного режима, технического состояния транспортных средств и иных обстоятельств назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.



Следствие устанавливает свидетелей произошедшего.