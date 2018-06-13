13.06.2018 13:48 Общество
В Дзержинском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка
Минск, 13 июня. Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 10 июня около 19.40 46-летний житель Минска, управляя грузовым фургоном Ford Transit и двигаясь в сторону столицы в крайней правой полосе по автодороге Р1 Минск — Дзержинск, вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского района не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине легковым автомобилем Renault Megane.
В легковой машине находилась семья из пяти человек, двое из которых дети. В результате дорожно-транспортного происшествия супруга водителя, его мать, а также две малолетние дочери с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Впоследствии от полученных телесных повреждений младший ребенок скончался в больнице.
Следователями с участием эксперта и сотрудников ГАИ был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты транспортные средства, фрагменты и иные вещественные доказательства.
Водитель фургона рассказал, что потерял контроль за безопасным движением транспортного средства из-за сонливого состояния в связи с длительными поездками за рулем.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения).
Для определения скоростного режима, технического состояния транспортных средств и иных обстоятельств назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
Следствие устанавливает свидетелей произошедшего.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, 10 июня около 19.40 46-летний житель Минска, управляя грузовым фургоном Ford Transit и двигаясь в сторону столицы в крайней правой полосе по автодороге Р1 Минск — Дзержинск, вблизи агрогородка Петковичи Дзержинского района не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине легковым автомобилем Renault Megane.
В легковой машине находилась семья из пяти человек, двое из которых дети. В результате дорожно-транспортного происшествия супруга водителя, его мать, а также две малолетние дочери с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Впоследствии от полученных телесных повреждений младший ребенок скончался в больнице.
Следователями с участием эксперта и сотрудников ГАИ был проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты транспортные средства, фрагменты и иные вещественные доказательства.
Водитель фургона рассказал, что потерял контроль за безопасным движением транспортного средства из-за сонливого состояния в связи с длительными поездками за рулем.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения).
Для определения скоростного режима, технического состояния транспортных средств и иных обстоятельств назначены автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
Следствие устанавливает свидетелей произошедшего.