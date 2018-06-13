Межгоспрограммы по борьбе с преступностью рассмотрят главы МВД стран Содружества в Баку

Минск, 13 июня. Очередное заседание Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ пройдет в Баку 19—21 июля.



Как сообщает исполнительный комитет Содружества, на форуме планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД (полиции) государств — участников СНГ.



В том числе будут рассмотрены вопросы об обмене информацией в отношении лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран, совершенствования механизма согласованных действий органов внутренних дел (полиции) стран СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий.



Кроме того, совет рассмотрит ход разработки проектов документов регламентирующих порядок межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих принудительной высылке из одного государства — участника СНГ в другое, проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел (полиции).



Запланировано подписание протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.



Как отмечают в исполкоме СНГ, до настоящего времени подобные документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств, и впервые право подписи от имени правительств своих стран делегировано главам МВД (полиции).