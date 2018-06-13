Представитель МИД: Беларусь намерена продолжать активное участие в международном сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Минск, 13 июня. Беларусь постоянно уделяет внимание защите ядерных объектов на своей территории и намерена продолжать активное участие в международном сотрудничестве в данной сфере, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко в Швеции на международной конференции "Управление сложностью: реагирование на вызовы общественной безопасности в регионе Балтийского моря" (11—13 июня).



Кроме того, по сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, Кравченко подчеркнул вклад Беларуси в борьбу с незаконным оборотом радиоактивных материалов.



В ходе пребывания в Швеции дипломат встретился со спикером парламента Урбаном Алином и государственным секретарем МИД Анникой Сёдер. Обсужден "ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня".



В ходе переговоров с генеральным директором секретариата Совета государств Балтийского моря, бывшей главой представительства ЕС в Беларуси Майрой Морой "обсуждены перспективы практического взаимодействия Беларуси с данной региональной организацией по направлениям, представляющим взаимный интерес".



Конференция была организована МИД Швеции и Стокгольмским институтом исследования проблем мира. В ней приняли участие министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и госсекретарь МИД Анника Сёдер, высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств Дании, Польши, России, Норвегии и Эстонии, а также руководители секретариатов Совета государств Балтийского моря и Совета министров Северных стран. В ходе конференции официальные лица и ряд ведущих экспертов стран Балтийского региона в сфере безопасности обсудили широкий спектр актуальных вопросов региональной повестки дня, включая борьбу с терроризмом, реагирование на климатические изменения, обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры.