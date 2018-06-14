БАЖ: Практически все проблемные нормы законопроекта о СМИ сохранились

Минск, 14 июня. Белорусская ассоциация журналистов получила обновленный законопроект изменений в законодательство о СМИ, подготовленный для рассмотрения Палатой представителей во втором чтении. Председатель БАЖ Андрей Бастунец недоволен новой редакцией документа.

"Я прогнозировал, исходя из разговоров с представителями рабочей группы, что могут быть приняты во внимание два важных момента: введен судебный порядок обжалования решений Министерства информации о блокировке интернет-ресурсов, а также более простая процедура регистрации онлайн-СМИ. Мой прогноз сбылся наполовину: возможность обжаловать в суде решения Мининформа прописана, а процедура регистрации остается такой же сложной. Например, остается определение, что редакцией может быть только юридическое лицо, а не индивидуальный предприниматель или физическое лицо", — отметил Бастунец в комментарии пресс-службе БАЖ.



Интернет-ресурсы, подчеркнул он, вообще не регистрировались как СМИ, их статус юридически не был определен. Сейчас вводится добровольная регистрация, "но далеко не все смогут это сделать". "К примеру, учредителями популярных региональных ресурсов media-polesye.by и ex-press.by являются индивидуальные предприниматели. Соответственно, если они захотят иметь статус СМИ, собственникам нужно создать и зарегистрировать юридическое лицо, а затем подавать свои интернет-ресурсы на регистрацию в Министерство информации", — обратил внимание Бастунец.



Из законопроекта убрали нормы об ответственности интернет-ресурсов, но, по информации БАЖ, они перенесены в другой законопроект — о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.



"По большому счету все остальные вопросы, на которые делали акцент представители ОО "БАЖ" и медиасообщества, остались без внимания. В целом обсуждение законопроекта больше похоже на имитацию, чем на попытку найти взаимопонимание", — сказал Бастунец.



По его словам, в законопроекте остается обязанность редакций отслеживать содержание комментариев, обязательная идентификация комментаторов в интернете и внесудебные возможности для Министерства информации блокировать интернет-ресурсы.



В первом чтении законопроект был принят ПП НС 19 апреля. Второе чтение может состояться 14 или 27 июня.