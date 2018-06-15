Двойной трафик на максимальной скорости в роуминге к Чемпионату мира по футболу

С 11 июня по 31 июля в рамках услуги МТС «Unlim за границей» можно пользоваться безлимитным по объему интернетом с удвоенным трафиком на максимальной скорости за 7,5 рублей в сутки.



Активные болельщики и любители футбола получат возможность оставаться онлайн в мессенджерах и делиться впечатлениями в соцсетях без привязки к Wi-Fi. Акция предоставляет пакет безлимитного по объему интернета, в который включено 200 Мбайт на максимальной скорости.



Скорость далее составит 128 Кбит в секунду (без ограничений по объему скачивания).

Воспользоваться услугой «Unlim за границей» с двойным трафиком на максимальной скорости можно по цене 7,5 рублей в сутки. Оплата списывается исключительно за период использования.



Акционное предложение доступно абонентам услуги «Unlim за границей» только в сети оператора МТС Россия. При въезде на территорию Российской Федерации белорусскому абоненту необходимо зарегистрироваться в сети именно этого оператора.



Чемпионат мира по футболу в этом году проходит с 14 июня по 15 июля. Проведение финальных матчей запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.