Военнослужащие нового пополнения органов пограничной службы приняли Военную присягу

Минск, 16 июня. 16 июня в органах пограничной службы приняли Военную присягу более 670 военнослужащих, призванных весной 2018 года.



Как сообщает Государственный пограничный комитет, торжественные церемонии прошли почти во всех воинских частях ОПС. В Сморгонской пограничной группе в ней приняли участие около семидесяти человек из учебного пункта части. С этим памятным событием новобранцев поздравил председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо.



Торжествам предшествовали недели курса начальной военной подготовки.



В Сморгонской погрангруппе предстоит служить молодежи из Гродненской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей и города Минска. Все они прошли серьезное изучение и отбор, включающий повышенные требования к состоянию здоровья и физическому развитию.



Для службы на границе, как отмечают в погранведомстве, имеет значение образование, социальная характеристика, высокие моральные качества и даже семейное положение призывника. В органы погранслужбы закрыт путь молодежи, имеющей проблемы с законом. Предпочтение отдается молодым людям, имеющим гражданские специальности родственные военно-учетным, наиболее востребованными из которых в органах погранслужбы являются водители, повара, специалисты инженерного профиля.



"Такие высокие требования к призывникам неслучайны: в охране государственной границы используются современные сложные комплексы вооружения и техники, требующие глубоких знаний и умений квалифицированных специалистов, работающих с ними", — говорится в сообщении.



После курса начальной военной подготовки основные навыки новобранцы получили на учебном пункте погрангруппы. Их первая пограничная специальность — инспектор пограничной службы, с которой на границу отправится часть военнослужащих. Остальные продолжат обучение по специальностям кинолога, повара, инженерного профиля. Водители пройдут доподготовку в центре подготовки специалистов материально-технического обеспечения. После окончания курса молодежь распределят в подразделения, непосредственно охраняющие границу.



Военнослужащие, призванные на срочную службу, проходят ее в основном в небольших воинских коллективах, на пограничных заставах и постах, с особым укладом военной службы и полностью автономных. Многих это мотивирует впоследствии продолжить службу на границе по контракту.



Как отметил в своем выступлении председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, пограничники нового призыва с этого момента взяли на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, за безопасность нашего государства и нерушимость его государственной границы.



После завершения церемонии родители новобранцев смогли пообщаться с командованием погрангруппы, которое рассказало об особенностях и перспективах службы молодых пограничников. А их сыновья отправились в первое в своей жизни увольнение.

