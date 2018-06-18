Лукашенко освободил от должностей зампредседателя КГБ и начальника управления КГБ по Витебской области

Минск, 18 июня. Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов освобождены от должностей заместителя председателя Комитета государственной безопасности Беларуси и начальника управления КГБ по Витебской области.







Соответствующие указы 18 июня подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.













Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.