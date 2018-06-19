Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гражданина Латвии, который не вернул из-за границы выручку на сумму около 42 тыс. евро

Минск, 19 июня. В отношении гражданина Латвии — директора частного предприятия Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил дело по ст. 225 Уголовного кодекса (невозвращение из-за границы валюты). Проводится предварительное следствие.



Как сообщила пресс-служба Комитета госконтроля, сотрудники КГК Витебской области совместно с оперативными работниками Новополоцкой межрайонной финансовой милиции провели проверку частного предприятия в Полоцком районе, которое с 2016 года закупало древесину у белорусских предприятий и поставляло ее на экспорт в страны Балтии без существенной обработки (в виде деревянных заостренных столбов).



Руководителем и директором белорусского частного предприятия был гражданин Латвии, он же являлся фактическим руководителем и учредителем латвийской фирмы. Между этими субъектами хозяйствования были заключены внешнеторговые договоры по поставке деревянных столбов.



"Директор предприятия в нарушение требований указа президента от 27 марта 2008 года № 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" не возвратил из-за границы иностранную валюту по 25 внешнеторговым договорам, не обеспечил завершение в полном объеме в установленный срок 28 внешнеторговых операций", — отмечает пресс-служба.



Поскольку гражданин Латвии фактически управлял обеими фирмами, он решил использовать валюту в хозяйственной деятельности своей латвийской фирмы, не рассчитываясь с белорусским поставщиком. Сумма невозвращенной иностранной валюты составила 41.770,85 евро, или 98.671,10 рубля.