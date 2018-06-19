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Дата распечатки: 19.06.2018 21:06
 
19.06.2018 19:20 Общество, Беларусь — Евросоюз

БДИПЧ ОБСЕ начало реализацию в Беларуси двухлетнего проекта по содействию демократии и правам человека

Минск, 19 июня. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ начало реализацию проекта "Содействие демократии и правам человека в Беларуси". Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, двухлетний проект финансируется Евросоюзом.

Проект начался с проведения 19—20 июня в Минске семинара, посвященного праву на справедливое судебное разбирательство.

"Проект поможет Беларуси в выполнении ее обязательств в рамках ОБСЕ в области верховенства права, прав человека и равного участия женщин в демократических процессах", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, пройдут обучение и получат содействие в рамках проекта белорусские судьи, прокуроры, адвокаты, чиновники сферы образования, женщины-депутаты, а также молодые женщины и защитники гендерного равенства.

Временный поверенный в делах представительства ЕС в Беларуси Джим Казенс отметил, что семинары для судей о праве на справедливое судебное разбирательство являются важной частью сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.

В рамках реализации проекта тренинги пройдут около 200 специалистов в сфере права, запланированы также семинары и обмены визитами по теме верховенства права и других вопросов правосудия.

Среди других мероприятий проекта — оказание экспертной помощи в определении приоритетов образования в области прав человека, сессия подготовки тренеров по образованию в области прав человека, проведение семинаров для местных специалистов.

Проектом предусмотрено проведение учебных семинаров по укреплению лидерских способностей молодых женщин и сторонников гендерного равенства, помощь в создании сети женщин-депутатов в Беларуси и организации международных форумов для женщин-лидеров в СНГ.

В ноябре прошлого года начальник отдела проектов и программ представительства ЕС в Беларуси Фредерик Кунэ сообщил БелаПАН, что бюджет совместного проекта БДИПЧ ОБСЕ и ЕС составит 500 тыс. евро.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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