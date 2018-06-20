Международный "бронепробег" "Дорога мужества"

20 июня в Минск прибыли участники международного "бронепробега" Союзного государства России и Беларуси "Дорога мужества". Он проходит по маршруту Москва — Брест — Москва.



Зрители смогли увидеть 15 единиц техники, в том числе БМ-14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2. В пробеге участвуют как машины старых образцов (самая старая модель выпускалась в 30-х годах прошлого века), так и инновационные модели военной техники.