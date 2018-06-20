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Дата распечатки: 20.06.2018 18:21
 
20.06.2018 17:43 Фото

Международный "бронепробег" "Дорога мужества"

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20 июня в Минск прибыли участники международного "бронепробега" Союзного государства России и Беларуси "Дорога мужества". Он проходит по маршруту Москва — Брест — Москва.

Зрители смогли увидеть 15 единиц техники, в том числе БМ-14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БРДМ-2. В пробеге участвуют как машины старых образцов (самая старая модель выпускалась в 30-х годах прошлого века), так и инновационные модели военной техники.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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Среда, 20 Июнь 2018, 18:21
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