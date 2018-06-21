Рада БНР призывает власти сохранить "неприкасаемость" Куропат

Минск, 21 июня. Рада БНР возмущена открытием возле места захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим" и призывает сохранить их "неприкасаемость". Об этом говорится в заявлении организации.



Отмечается, что Куропаты — один из главных исторических памятников и мемориалов в стране. "На территории урочища Куропаты советские оккупанты в 30-х и 40-х годах прошлого века расстреляли тысячи мирных жителей Беларуси. Это место является главным национальным мемориалом, где увековечены жертвы советского режима в Беларуси. Помимо этого, в 1988 году Куропаты стали знаковым местом для формирования общенационального демократического движения, который стал основной силой, что привело к появлению на карте мира независимой Республики Беларусь в 1991 году", — подчеркивают авторы.



По их мнению, "советские оккупационные власти и постсоветский режим Александра Лукашенко неоднократно демонстрировали свое желание опорочить Куропаты, а также стереть народную память об этом месте и страшных событиях, которые там происходили".



"Рада БНР заявляет, что построение развлекательных учреждений на месте массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий, а также пересмотр охранных границ мемориала являются преступлением против национальной памяти. Рада БНР выражает свою поддержку и искреннюю благодарность всем, кто лично участвует в акциях протеста на месте и способствует распространению информации о происходящем в Куропатах", — подчеркивают заявители.



Представители рады считают, что "молчаливое согласие официальных властей Беларуси с посрамлением Куропат в очередной раз свидетельствует о том, что режим Александра Лукашенко в важных аспектах по-прежнему сохраняет характер политического преемника оккупационного советского режима". "Политика в отношении мемориала жертвам советского террора в Куропатах очевидно и остро противоречит позитивным жестам со стороны руководства Республики Беларусь, которые могли бы быть с надеждой восприняты белорусским демократическим обществом и диаспорой в контексте празднования 100-летия независимости БНР в марте этого года", — отмечается в тексте.



Акции против работы развлекательного комплекса с рестораном возле места захоронения жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая.



Правительство и Рада Белорусской Народной Республики, которая была провозглашена 25 марта 1918 года, с января 1919-го находятся в изгнании. Ивонка Сурвилла, председатель Рады БНР, считающей себя преемницей власти, живет в Канаде.