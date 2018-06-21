Посол Польши Михальски: Для меня честь быть среди людей, которые понимают наше соседство, наше общее прошлое

Минск, 21 июня. "Для меня настоящая честь быть среди людей, которые любят свой язык, которые понимают наше соседство, наше общее прошлое и хотят углублять близость между нашими обществами", — заявил новый посол Польши Артур Михальски 21 июня в Минске, открывая международную научную конференцию "Белорусско-польские языковые, литературные и историко-культурные связи", посвященную 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.



Михальски был назначен послом в Беларуси в мае. 12 июня он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел страны Владимиру Макею.



Как сообщает пресс-служба посольства, на конференции собрались известные белорусисты, историки, языковеды из Польши и Беларуси. Одна из участниц — первый посол Польши в независимой Беларуси профессор Эльжбета Смулкова. Торжественное открытие состоялось на филологическом факультете Белорусского государственного университета.



"Герой нынешней конференции — Адам Мицкевич, — сказал заместитель декана филфака доцент Павел Навойчик. — Его личность особым образом объединяет поляков, белорусов и литовцев. Воспитанный в польской культуре, Мицкевич был настоящим патриотом Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.



Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша, который одновременно является председателем Международной ассоциации белорусистов, подчеркнул, что польско-белорусские научные связи очень глубоки, а в ассоциацию, действующую уже 27 лет, входит много польских ученых.



Конференция работает до 23 июня. Ее организаторы — общественное объединение "Международная ассоциация белорусистов", Филологический факультет Белорусского государственного университета, Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН, Польский Институт в Минске. В мероприятии участвуют около 50 отечественных и зарубежных ученых.



В первый день состоялся круглый стол, посвященный польским белорусистам Антонине Обрембской-Яблоньской и Юзефу Обрембскому. 22 июня участники посетят места, связанные с жизнью и творчеством Адама Мицкевича (Заосье, Новогрудок, озеро Свитязь).