Лукашенко: Мы будем настаивать на том, чтобы ЕС открывался для нас так же, как мы для него

Минск, 21 июня. Беларусь всегда была хорошим транзитным окном для Евросоюза и ожидает такого же отношения со стороны ЕС. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь 21 июня в Минске с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Хан прибыл в Минск для участия в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран — участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", который пройдет 21—22 июня.



Лукашенко поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси". "Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры — Европейский союз и Россия. В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности, — огромная ваша заслуга", — цитирует главу государства его пресс-служба.



ЕС — ближайший сосед Беларуси, "а с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения", отметил Лукашенко. "Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам — мы присматривались к Европейскому союзу. И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения", — сказал глава государства.



При этом он подчеркнул: "Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти".



Основой партнерства с ЕС Лукашенко видит торгово-экономические отношения. "Выстраивая отношения с той или иной страной, объединением, мы с вами, как опытные политики, прекрасно понимаем, что лучше опережать какие-то события, лучше самим восстанавливать и устанавливать тесные и добрые отношения. Хуже, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий. Поэтому нам надо целенаправленно, смело и открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств", — заявил глава государства.



Беларусь, подчеркнул он, никогда, "несмотря на определенные трудности, порой даже очень сложные, не была препятствием для продвижения ЕС на Восток, в Россию, Китайскую Народную Республику, может быть, даже в Японию". "Мы всегда были хорошим транзитным окном для Европейского союза, никогда не запрещали вашему бизнесу движение ваших товаров, рабочей силы, капитала в Беларусь и через Беларусь", — сказал Лукашенко.



"К сожалению, господин Хан, мы этого не видим со стороны Европейского союза, — добавил он. — Я хочу, чтобы вы понимали: мы будем настаивать на том, чтобы Европейский союз точно так же открывался для нас, как мы открыты для вас. Это главная проблема и главный вопрос. Потому что торгово-экономические отношения, свобода, за которую Евросоюз радеет (в широком смысле этого слова — свобода для бизнеса, граждан), — это основополагающие принципы, на которых базируется то или иное государство".