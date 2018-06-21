МИД: Переговоры с ЕС об упрощении визовых процедур затянулись

Минск, 21 июня. Переговоры с Евросоюзом об упрощении визовых процедур затянулись, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, Беларусь не первый год ведет работу по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Проектом документа предусматривается снижение стоимости шенгенских виз с 60 до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ) и в целом упрощенный порядок подачи документов.



"Однако переговорный процесс действительно затянулся, — считает представитель внешнеполитического ведомства. — Наши партнеры высказали ряд требований, которых нет в аналогичных соглашениях ЕС, например, с Арменией или Азербайджаном. В частности, о необходимости подачи документов исключительно через визовые центры, что, конечно, приведет к удорожанию визовых процедур".



"Такие условия в значительной степени политизируют вопросы взаимных поездок и ставят наших граждан в неравные условия, поэтому нам сложно с ними согласиться. Намерены продолжать работу с партнерами из ЕС в целях выработки положений, не дискриминирующих нашу страну, и заключения договора на комфортных для граждан Беларуси условиях", — заявил пресс-секретарь.



По его словам, сроки проведения очередных консультаций по проекту согласовываются.



Глаз также отметил, что решение послов стран — членов ЕС о начале переговоров с Европарламентом по корректировке Визового кодекса является отчасти очередным этапом процесса его ужесточения. "Например, среди предлагаемых изменений планируется установить период подачи визовых заявок не позднее, чем за 15 дней до поездки. Могут быть введены общие требования к выдаче многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет для постоянных заявителей. Правда и то, что консульский сбор может увеличиться до 80 евро. Будут и другие изменения", — отметил пресс-секретарь.



"Безусловно, — продолжил он, — корректировка собственных визовых правил — внутреннее дело Евросоюза. Однако эта инициатива ЕС непосредственно скажется и на наших гражданах, желающих посетить страны шенгенской зоны. Судя по некоторым подходам, такой вариант развития событий наши партнеры не исключают, поэтому к нему нужно быть готовыми".



"Мы же последовательно и на деле выступаем за упрощение взаимных поездок. Достаточно отметить наше одностороннее решение о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран Евросоюза", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.



Комментарий Анатолия Глаза появился после обращения портала onliner.by с вопросом: "Каким образом затронет граждан Беларуси недавнее решение послов стран – членов ЕС о начале переговоров с Европарламентом по корректировке Визового кодекса?"