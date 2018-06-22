Минск, 22 июня. Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах и ограничила — в тридцати шести



Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено в трех зонах рекреации: в Минске у пляжа № 9 Заславского водохранилища и у пляжа № 1 Цнянского водохранилища, а также у пляжа городского парка Жабинки в Брестской области.



Ограничено купание детей в 22 зонах рекреации. В Брестской области: пляж "Центральный" на левом берегу реки Мухавец в Бресте, пляж озера Меднянское в деревне Медно и зона рекреации на озере Рогознянское поселка Берестье в Брестском районе, пляж на озере в деревне Хмелево Жабинковского района.



В Гомельской области: пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" Центрального района и пляж "Западный" Советского района Гомеля, пляж парка культуры и отдыха Калинковичей.



В Могилеве: Печерское озеро.



В Гродненской области: озеро в деревне Ошурки Щучинского района.



В Минске: пляжи № 3 и 4 водохранилища Криница, пляжи № 1 и 8 Заславского водохранилища, пляжи № 2—5 Цнянского водохранилища и пляж № 1 Комсомольского озера.



В Минской области: озеро Михайловское в Пуховичском районе.



Ограничено купание детей и взрослых в 14 зонах рекреации. Брестская область: пляж "Центральный" в Бресте на правом берегу Мухавца, пляж деревни Поречье Поречского сельисполкома на реке Ясельда, пляж КУП "ДРОЦ "Свитанок" на водохранилище Погост в деревне Вяз, пляж ОАО "Рыбхоз Полесье" Загородского сельисполкома Пинского района. Могилевская область: Гребеневское водохранилище, пляж на Днепре в Могилеве, пляж Днепра у деревни Полыковичи и пруд деревни Вильчицы Могилевского района. Гродненская область: зона отдыха "Озеро" в Щучине. Минск: пляж № 6 Заславского водохранилища, пляжи № 2, 5—8 водохранилища Дрозды.



С 15 по 21 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 383 зоны рекреации. В 82 (21,4%) установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.



Лабораторные исследования 1.383 проб воды показали, что 118 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.