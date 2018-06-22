22.06.2018 15:32 Общество
Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах и ограничила — в тридцати шести
Минск, 22 июня. Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах и ограничила — в тридцати шести
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено в трех зонах рекреации: в Минске у пляжа № 9 Заславского водохранилища и у пляжа № 1 Цнянского водохранилища, а также у пляжа городского парка Жабинки в Брестской области.
Ограничено купание детей в 22 зонах рекреации. В Брестской области: пляж "Центральный" на левом берегу реки Мухавец в Бресте, пляж озера Меднянское в деревне Медно и зона рекреации на озере Рогознянское поселка Берестье в Брестском районе, пляж на озере в деревне Хмелево Жабинковского района.
В Гомельской области: пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" Центрального района и пляж "Западный" Советского района Гомеля, пляж парка культуры и отдыха Калинковичей.
В Могилеве: Печерское озеро.
В Гродненской области: озеро в деревне Ошурки Щучинского района.
В Минске: пляжи № 3 и 4 водохранилища Криница, пляжи № 1 и 8 Заславского водохранилища, пляжи № 2—5 Цнянского водохранилища и пляж № 1 Комсомольского озера.
В Минской области: озеро Михайловское в Пуховичском районе.
Ограничено купание детей и взрослых в 14 зонах рекреации. Брестская область: пляж "Центральный" в Бресте на правом берегу Мухавца, пляж деревни Поречье Поречского сельисполкома на реке Ясельда, пляж КУП "ДРОЦ "Свитанок" на водохранилище Погост в деревне Вяз, пляж ОАО "Рыбхоз Полесье" Загородского сельисполкома Пинского района. Могилевская область: Гребеневское водохранилище, пляж на Днепре в Могилеве, пляж Днепра у деревни Полыковичи и пруд деревни Вильчицы Могилевского района. Гродненская область: зона отдыха "Озеро" в Щучине. Минск: пляж № 6 Заславского водохранилища, пляжи № 2, 5—8 водохранилища Дрозды.
С 15 по 21 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 383 зоны рекреации. В 82 (21,4%) установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 1.383 проб воды показали, что 118 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено в трех зонах рекреации: в Минске у пляжа № 9 Заславского водохранилища и у пляжа № 1 Цнянского водохранилища, а также у пляжа городского парка Жабинки в Брестской области.
Ограничено купание детей в 22 зонах рекреации. В Брестской области: пляж "Центральный" на левом берегу реки Мухавец в Бресте, пляж озера Меднянское в деревне Медно и зона рекреации на озере Рогознянское поселка Берестье в Брестском районе, пляж на озере в деревне Хмелево Жабинковского района.
В Гомельской области: пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" Центрального района и пляж "Западный" Советского района Гомеля, пляж парка культуры и отдыха Калинковичей.
В Могилеве: Печерское озеро.
В Гродненской области: озеро в деревне Ошурки Щучинского района.
В Минске: пляжи № 3 и 4 водохранилища Криница, пляжи № 1 и 8 Заславского водохранилища, пляжи № 2—5 Цнянского водохранилища и пляж № 1 Комсомольского озера.
В Минской области: озеро Михайловское в Пуховичском районе.
Ограничено купание детей и взрослых в 14 зонах рекреации. Брестская область: пляж "Центральный" в Бресте на правом берегу Мухавца, пляж деревни Поречье Поречского сельисполкома на реке Ясельда, пляж КУП "ДРОЦ "Свитанок" на водохранилище Погост в деревне Вяз, пляж ОАО "Рыбхоз Полесье" Загородского сельисполкома Пинского района. Могилевская область: Гребеневское водохранилище, пляж на Днепре в Могилеве, пляж Днепра у деревни Полыковичи и пруд деревни Вильчицы Могилевского района. Гродненская область: зона отдыха "Озеро" в Щучине. Минск: пляж № 6 Заславского водохранилища, пляжи № 2, 5—8 водохранилища Дрозды.
С 15 по 21 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 383 зоны рекреации. В 82 (21,4%) установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 1.383 проб воды показали, что 118 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.