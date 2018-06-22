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Дата распечатки: 22.06.2018 16:34
 
22.06.2018 14:52 Экономика

Семашко надеется на толчок в развитии отношений с Вьетнамом

Минск, 22 июня. Успешная реализация совместных пилотных проектов даст толчок развитию отношений между Беларусью и Вьетнамом, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко 22 июня на заседании белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Минске.

"Сегодня Беларусь и Вьетнам переживают принципиально новый этап торгово-экономических отношений в связи с подписанием соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом и — что касается отношений непосредственно с Беларусью — протокола по вопросам промышленной сборки во Вьетнаме моторных транспортных средств. Соглашение и протокол открывают новые возможности, которые могут поспособствовать наращиванию товарооборота. С вьетнамской стороной сошлись во мнении, что старт развитию отношений надо положить посредством успешных совместных пилотных проектов, которые приведут в итоге к результату. Надо изучать законодательство, возможности работы для бизнеса", — отметил вице-премьер.

Семашко напомнил, что во Вьетнаме строят завод "МАЗ-Азия", первую очередь которого планируется ввести в эксплуатацию в сентябре. "На уровне вьетнамского правительства принято окончательное решение о предоставлении совместному предприятию по сборке автомобилей "МАЗ" адаптационного периода сроком 18 месяцев к новому законодательству. Это позволит СП работать в абсолютном соответствии с законодательством Вьетнама. Думаю, что оно будет работать успешно", — сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что планируется подписание соглашения о создании во Вьетнаме совместного предприятия по производству молочных продуктов из белорусского сырья.

Министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань отметил, что между двумя странами установилась "долголетняя дружба". "Сложившиеся политико-дипломатические отношения между госорганами наших стран открывают возможности для дальнейшего наращивания сотрудничества по многим отраслям", — добавил он.
Алексей Александров, БелаПАН.

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