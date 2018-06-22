Минский научно-исследовательский приборостроительный институт представит на Milex-2019 модернизированный информационный центр

Минск, 22 июня. ОАО "Минский научно-исследовательский приборостроительный институт" планирует представить на выставке Milex-2019 модернизированный информационный центр.



Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, с 2016 года ведущими специалистами ОАО "МНИПИ" совместно с заказчиком — Министерством обороны — проводилась работа по модернизации подвижного информационного центра для обеспечения деятельности войск в полевых условиях ИЦ-2006 до уровня ИЦ-2006/1. В работе учтен опыт эксплуатации ранее созданных технических средств информационного обеспечения войск и реализованы новые функциональные возможности.



В результате был кардинально модернизирован ИЦ первого поколения. При этом создано практически новое, отвечающее задачам сегодняшнего дня изделие.



Как отметил Лавренюк, согласно оценке специалистов, по своим техническим характеристикам ИЦ-2006/1 значительно превзошел центр первого поколения. В первую очередь, в четыре раза сократилось время развертывания. Высокая оперативность достигнута в том числе благодаря установке спутниковой антенны автоматического позиционирования САС-1200 (на предыдущей модели устанавливалась антенна ручного позиционирования). Спутниковая антенна закреплена на автоматизированной подъемной раме, способной в считанные минуты развернуть антенну, имеет возможность определения местоположения (географические координаты, ориентация по сторонам света, наклон относительно Земли), автоматической настройки на заданный спутник и удаленного управления по локальной сети. Встроенный DVD-приемник позволяет захватывать несущую частоту в диапазоне 950-2150 МГц с потоком до 50 Мсимв/сек. Формат DVB-S или S2 определяется автоматически.



В усовершенствованном ИЦ количество автоматизированных мест увеличено с двух до трех, предусмотрена возможность подключения к кабельным сетям, сетям телефонной и громкоговорящей связи, а также подключение аппаратуры связи КВ- и УКВ-диапазона.



ИЦ-2006/1 имеет в составе оборудование для спутникового приема телевидения и связи, спутникового интернета, приема местного эфирного телевидения и FM-радиосигналов.



Также уже в штатном варианте установлен многофункциональный лазерный принтер формата А3+ и плоттер полноцветной печати.



Все основное оборудование из состава изделия компактно размещено в амортизированной стойке высотой 16U, имеется возможность настройки и контроля состояния через веб-интерфейс, что позволяет работать с оборудованием с любого из трех рабочих мест.



В результате существенно расширен функционал модернизированного ИЦ-2006/1 и спектр решаемых им задач.



Сейчас изделие проходит типовые испытания на проверку функционирования.