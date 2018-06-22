Обзор важнейших событий 22 июня 2018 года

Минск, 22 июня. За последние два года Беларусь и ЕС не только значительно улучшили атмосферу взаимоотношений, но и достигли конкретных осязаемых ощутимых результатов в сотрудничестве, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на пресс-конференции в Минске. Вместе с тем, отметил он, некоторые чувствительные вопросы в отношениях Минска с Брюсселем еще остаются: "То, что остаются определенные проблемные вопросы в наших отношениях, это не секрет, они касаются гуманитарной сферы. Есть несколько чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем, которые находятся в нашей повестке и которые мы договорились решать, понимая, что что-то может быть решено уже завтра, а что-то может быть решено в более отдаленной перспективе. Есть несколько вопросов, которые связаны с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, с наличием определенных барьеров в нашей торговле".



Соглашение о приоритетах партнерства на 2018—2020 годы Беларусь и Евросоюз подпишут в текущем году, сообщил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на пресс-конференции в Минске. "После встреч с президентом и министром иностранных дел я уверен, что очень скоро это соглашение будет готово, и мы его подпишем в этом году, — сказал Хан. — Оно станет основой для более интенсивного сотрудничества между нами, укрепит наши экономические отношения". По словам еврокомиссара, подписание соглашения станет позитивным сигналом для европейских инвесторов и откроет новые возможности для бизнеса.



Владельцы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" в Куропатах предлагают свои три варианта решения проблемы с работой заведения, сообщил БелаПАН председатель Партии БНФ Григорий Костусев, который встретился с одним из владельцев комплекса Леонидом Зейдесом. По словам политика, предложение о встрече он получил через друга. На встрече с Зейдесом было предложено три варианта решения проблемы.



Первый: продажа комплекса по себестоимости. Новый владелец, если он будет к этому готов, мог бы передать его общественности под музей. Второй: владельцы вкладывают свои средства в реконструкцию мемориала (разговор шел о сумме до 100 тыс. долларов), а также меняют формат заведения с развлекательного на семейный, который бы посещали родители с детьми. Третий: владельцы готовы передать одно из зданий для размещения в нем музея. Они готовы за свой счет обеспечить его коммуникациями и отгородить от остального комплекса, чтобы был отдельный вход со стороны мемориала, а также поменять формат заведения. Также на встрече обсуждалась возможность проведения круглого стола с участием всех заинтересованных сторон.



Перед белорусским сельским хозяйством стоит вопрос о его дальнейшей конкурентоспособности, заявил Александр Лукашенко в Шкловском районе, посещая агрохолдинг "Купаловское". "Цель одна — эффективное производство. В противном случае вы не выживете. Дело даже не в том, чтобы выжить: мы сегодня уже уперлись в некую неопределенность в сельском хозяйстве. Стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше, чтобы обеспечить эффективное производство и выстоять в конкуренции", — сказал Лукашенко. По его словам, среднюю зарплату в сельском хозяйстве за два года необходимо довести до 1.000 рублей.