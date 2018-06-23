Канадские военные проведут инспекцию на территории Минской и Могилевской областей

Минск, 23 июня. 25-29 июня в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Беларусь посетит инспекционная группа Канады. Иностранные военные проведут инспекцию указанного района на территории Минской и Могилевской областей, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.



Целью инспекции является подтверждение отсутствия в инспектируемом районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.



В составе инспекционной группы, помимо двух канадских военных инспекторов, будут работать по одному военному инспектору из США и Финляндии.



