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Дата распечатки: 23.06.2018 20:33
 
23.06.2018 18:59 Безопасность

Канадские военные проведут инспекцию на территории Минской и Могилевской областей

Минск, 23 июня. 25-29 июня в соответствии с положениями Венского документа 2011 года Беларусь посетит инспекционная группа Канады. Иностранные военные проведут инспекцию указанного района на территории Минской и Могилевской областей, сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Целью инспекции является подтверждение отсутствия в инспектируемом районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

В составе инспекционной группы, помимо двух канадских военных инспекторов, будут работать по одному военному инспектору из США и Финляндии.

БелаПАН.

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